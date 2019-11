Ausländer ohne langfristige Aufenthaltsgenehmigung sollen in Berlin in Zukunft schneller arbeiten dürfen als bisher.

Entsprechende Änderungen in den Vorschriften der Ausländerbehörde kündigte Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Dienstag an. Erleichterungen soll es ebenfalls geben für gut integrierte Ausländer mit einer Aufenthaltserlaubnis.

Geisel stützte sich bei seinen Änderungen auf Vorschläge einer Kommission, die vor einem Jahr eingesetzt wurde. Diese Kommission sollte die "Verfahrenshinweise der Ausländerbehörde Berlin" (VAB) überarbeiten, die auf rund 800 Seiten aufgelistet sind.