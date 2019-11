Am Montag auch in Berlin

Die Gewerkschaft Verdi hat für Montag zu Streiks bei der Catering-Tochter der Lufthansa, LSG Sky Chefs, aufgerufen.

Die Beschäftigten würden an den Flughäfen Frankfurt/Main, München, Düsseldorf, Köln, Stuttgart und Berlin ab 00.00 Uhr für 24 Stunden in den Ausstand treten, teilte Verdi am Samstag in Berlin mit. Grund seien unzureichende Angebote der Lufthansa zur Einkommenssicherung der Beschäftigten beim geplanten Verkauf von LSG.