Die Gewerkschaft Verdi wird die Lufthansa-Cateringtochter LSG doch nicht am Montag bestreiken. Das teilte Verdi am Sonntag in Berlin mit. Als Folge des am Samstagabend angekündigten 24-stündigen Streiks habe der Vorstand der Fluggesellschaft "kurzfristig ein verbessertes Angebot vorgelegt". Der Streik sei abgesagt. Ursprünglich waren die LSG-Beschäftigten dazu aufgerufen worden, an den Flughäfen in Berlin-Tegel, Frankfurt/Main, München, Düsseldorf, Köln und Stuttgart ab Montag, 00.00 Uhr für 24 Stunden in den Ausstand zu treten.

Hintergrund des Konflikts sind unzureichende Angebote der Lufthansa zur Einkommenssicherung der Beschäftigten beim geplanten Verkauf von LSG. Für den 4. Dezember ist laut Verdi ein neuer Verhandlungstermin angesetzt. LSG Sky Chefs soll an das Unternehmen Gate Gourmet verkauft werden. Die betroffenen Beschäftigten der bisherigen Lufthansa-Tochter befürchten deswegen Gehaltskürzungen.