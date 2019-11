Zwischen Januar und September sank die Zahl der genehmigten Wohnungen in Berlin gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 10,7 Prozent auf 15.324. Das teilte das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Donnerstag mit.

Zwar stieg die Zahl der Bauanträge leicht auf 2.876 (+1,6 Prozent), die geplanten Objekte umfassen allerdings weniger Wohnungen als im vergangenen Jahr. Die meisten Bauvorhaben sollen demnach in den Bezirken Treptow-Köpenick und Pankow realisiert werden.



Einen Rückgang gibt es sowohl bei der Gesamtzahl der Anträge für Neubauwohnungen (13.232, -11,2 Prozent), als auch bei Wohnungen, die in bestehenden Häusern gebaut werden sollen (2.092, -14,3 Prozent), etwa durch den Ausbau von Dachgeschossen. Zu mehr als 90 Prozent entstehen diese Wohnungen in Mehrfamilienhäusern, in ihrer Gesamtheit sind es allerdings deutlich weniger als im Vorjahreszeitraum.