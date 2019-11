Mehr als 100 Beschäftigte des Autozulieferers Bosch in Berlin-Reinickendorf fürchten um ihre Arbeitsstellen. Nach Angaben der Gewerkschaft IG Metall vom Montag drohen Kündigungen. "Wenn jeder vierte oder fünfte Beschäftigte rausgeworfen werden soll, dann ist das ein Kahlschlag ohnegleichen", kritisierte die Betriebsratschefin Nicole Bock. In Berlin versammelten sich am Montagmittag zahlreiche Beschäftigte vor dem Werkstor an der Nonnendammallee. Auch Mitarbeiter anderer Unternehmen kamen zu der Kundgebung, um Solidarität zu zeigen.

Die 530 Beschäftigten in Reinickendorf stellen Getriebepumpen und Hydraulikpumpen für Servolenkungen her. Nach Unternehmensangaben setzen Autohersteller aber immer stärker darauf, Lenkungen durch Elektromotoren zu unterstützen. Deshalb erwägt Bosch auch einen Verkauf des Berliner Werks.