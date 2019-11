Der US-Batteriesystemhersteller Microvast wird in Ludwigsfelde ein Werk eröffnen, bis zu 250 Jobs sollen dafür entstehen. Das erklärte der Geschäftsführer Sascha Kelterborn am Dienstag im Ludwigsfelder Rathaus, begleitet von Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach und dem Bürgermeister Andreas Igel (beide SPD). Zugleich verlegt die Microvast GmbH ihre Europazentrale von Frankfurt am Main in die 26.000-Einwohner-Stadt südlich von Berlin.

Microvast liefert schnellladefähige Batterien, die in zehn bis 15 Minuten aufgeladen sind. Das US-amerikanische Unternehmen will in Ludwigsfelde Batteriesysteme für Transporter und Lkw sowie für Sportwagen oder Geländewagen herstellen, erklärte Kelterborn. In der ersten Ausbauphase investiere Microvast 43 Millionen Euro, am Ende werde es ein dreistelliger Millionenbetrag sein, sagte er.