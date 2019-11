Bild: imago-images/localpic

Gigafactory in Grünheide - Woidke kündigt Taskforce zu Tesla an

15.11.19 | 18:55

Die Brandenburger Landesregierung will am kommenden Freitag (22. November) eine Taskforce zur geplanten Ansiedlung des E-Autobauers Tesla in Grünheide (Oder-Spree) einsetzen.

Hoffen auf genehmigungsfähige Planungsunterlagen

Für das Unternehmen und die Beteiligten in der Kommune, dem Landkreis und den Ministerien solle es Ansprechpartner geben, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Freitag in Potsdam. Wie viele das seien, sagte er noch nicht. "Wir hoffen nun auf die genehmigungsfähigen Unterlagen von Tesla", sagte der Regierungschef. Sobald sie vorlägen, gehe es los.



Die Bauarbeiten für das angekündigte Tesla-Werk sollen zügig beginnen, der Baustart ist laut Wirtschafts- und Energieminister Jörg Steinbach (SPD) für das erste Quartal 2020 geplant. Produktionsstart solle 2021 sein. "Wenn wir das wirklich schaffen, dass im ersten Halbjahr 2021 das erste Auto vom Band rollt, dann ist das auch ein Beweis für die Flexibilität der Brandenburger Verwaltung. Und ich glaube, das könnte auch ein Signal für weitere Ansiedlungen sein", hofft Steinbach.

Elon Musk will vierte "Gigafactory" errichten