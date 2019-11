Die Deutsche Wohnen will sämtliche geplante Neubauprojekte in Berlin prüfen und rund 5.000 Wohnungen verkaufen. Investitionen werde das Unternehmen verstärkt in andere Regionen lenken, beispielsweise nach Potsdam, Dresden und Leipzig, sagte Unternehmenschef Michael Zahn am Mittwoch.

Damit reagiert der Immobilienkonzern auf den geplanten Mietendeckel in der Hauptstadt. Für Berlin seien knapp eine Milliarde Euro vorgesehen gewesen. Bereits begonnene Bauprojekte seien davon aber nicht betroffen.