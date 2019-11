Bild: Arco Images

Bilanz der vergangenen fünf Jahre - Deutsche Wohnen baute keine 100 Wohnungen in Berlin

15.11.19 | 11:47

Der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen (DW) hat in den vergangenen fünf Jahren weniger als 100 Wohnungen in Berlin gebaut. Das bestätigte die Sprecherin des Unternehmens, Manuela Damianakis, am Freitag rbb|24 auf Nachfrage. Sie bezeichnete die Zahl der neuen Wohnungen als "sehr gering". "Wir hätten gerne mehr gebaut. Allerdings hängen wir mit einem Großprojekt in Westend seit sieben Jahren im Bebauungsplan fest. Da geht es um 600 Wohnungen", sagte Damianakis. Die Verantwortung für diese lange Verzögerung sieht die Deutsche Wohnen bei der Berliner Verwaltung. Das "Quartier Westend" [deutsche-wohnen.com] ist das einzige derzeit auf der Seite des Unternehmens aufgeführte Neubauprojekt in Berlin.

Deutsche Wohnen will Geschäft verlagern

Am Mittwoch hatte die DW angekündigt, vorerst alle Neubauprojekte in Berlin auf den Prüfstand zu stellen, bereits angefangene seien davon ausgenommen. Der Grund dafür sei der geplante Mietendeckel, es gehe um Investitionen von knapp einer Milliarde Euro, so die Darstellung des Unternehmens. Stattdessen werde die DW das Geld verstärkt in Regionen außerhalb Berlins stecken, beispielsweise nach Potsdam und Leipzig lenken. In diesen beiden Städten hat sie bereits laufende Bauprojekte. Der Bundesvorsitzende der Linken, Bernd Riexinger, sagte am Mittwoch, die Firma investiere gar nicht in den Wohnungsbau, sondern ihre Geschäftspraktik basiere zum größten Teil auf dem An- und Verkauf existierender Wohnungen.

Verkauf von 5.000 Wohnungen geplant

Ebenfalls mit dem geplanten Mietendeckel begründete die DW den geplanten Verkauf von etwa 5.000 Wohnungen in der Hauptstadt. Im vergangenen August hatte der Konzernchef Michael Zahn in der Berliner "Morgenpost" bereits den Verkauf von 3.000 Wohnungen angekündigt. Damals hatte er erklärt, der Verkauf dieser 3.000 Einheiten habe mit dem geplanten Mietendeckel nichts zu tun. "Wir sehen im Markt eine Menge billiges Geld und eine steigende Nachfrage", sagte Zahn. Die Deutsche Wohnen hält das geplante Gesetz zum Mietendeckel für verfassungswidrig. Dabei bezieht sich das Unternehmen auf Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages sowie des Berliner Abgeordnetenhauses. Der Berliner Senat will die Mieten für 1,5 Millionen Wohnungen, die vor 2014 gebaut wurden, für fünf Jahre einfrieren. Er reagiert mit dem geplanten Gesetz auf Proteste von Mietern, die sich gegen die starken Mietsteigerungen der vergangenen Jahre wehren. Auch die Berliner Genossenschaften erwarten eigenen Angaben zufolge durch den Mietendeckel erhebliche Auswirkungen auf ihre Neubaupläne. Das habe eine Abfrage des Verbunds der Berliner Wohnungsbaugenossenschaften ergeben, hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung. So hätten die Genossenschaften bis 2025 den Neubau von über 6.000 neuen Wohnungen geplant. Tatsächlich gebaut würden nun aber nur noch rund 2.000, teilte der Genossenschaftsverband mit.

Größter privater Wohnungseigentümer der Stadt