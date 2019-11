Eine Chemikerin in Adlershof

Mehr als 5.000 Menschen arbeiteten zu DDR-Zeiten an der Akademie der Wissenschaften in Berlin-Adlershof. Nach dem Mauerfall verloren die meisten ihren Job – trotz erfolgreicher Forschung. Was ist aus ihnen geworden? Franziska Ritter über eine Vorzeigeunternehmerin.