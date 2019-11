Erstes Hochhaus am Alex könnte 2023 stehen

Nach jahrzehntelangem Stillstand bei den Bebauungsplänen am Alexanderplatz könnte bereits 2023 das erste von drei neuen Hochhäusern stehen. Das sagte der Baustadtrat von Mitte, Ephraim Gothe (SPD), am Montag in der rbb-Abendschau.