Seit Mitte Juli sind die E-Scooter in Berlin zugelassen - und sie werden mehr. Der Senat geht davon aus, dass es mittlerweile rund 15.000 sind. Sechs Unternehmen verleihen die Tretroller derzeit in der Hauptstadt - und weitere Interessenten stehen schon bereit.

Der Berliner Senat geht davon aus, dass in der Stadt derzeit rund 15.000 E-Scooter zur Anmietung zur Verfügung stehen. Das geht aus der Antwort des Senats auf eine parlamentarische Anfrage des Abgeordneten Frank Scholtysek (AfD) hervor, die rbb|24 vorliegt.

Demnach bieten sechs Unternehmen die elektrischen Tretroller zur Vermietung an: Bird, Circ, Jumo, Lime, Tier und Voi. Es könnten aber noch mehr werden: Vier weitere Unternehmen hätten den Senat "um Gespräche vor Markteintritt gebeten, die noch ausstehen", heißt es in der Antwort weiter. Dabei handle es sich um Bot Mobility, Helbiz, Samocat und ein noch in Gründung bestehendes Unternehmen.