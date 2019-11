Energieversorger im Norden haben vor falschen Zahlungsaufforderungen gewarnt. Vattenfall forderte betroffene Kunden auf, auf keinen Fall die Forderung des Inkassobüros "Aleksander Co KG" zu bezahlen. Das Unternehmen handele nicht im Auftrag von Vattenfall, teilte der Versorger am Dienstag in Berlin und Hamburg mit. Auch die Stadtwerke Kiel hatten darauf aufmerksam gemacht und empfahlen, keine Zahlungen zu leisten.

Die Schreiben enthielten Rechtschreibfehler, auch eine angegebene Website der vermeintlichen Firma aus Berlin gebe es nicht. Die Stadtwerke hätten mit dem angeblichen Inkassobüro keine Geschäftsbeziehungen. Bundesweit haben weitere Energieversorger und Verbraucherzentralen vor den Machenschaften gewarnt.