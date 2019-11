Die Berliner Genossenschaften erwarten durch den Mietendeckel des Senats erhebliche Auswirkungen auf ihre Neubaupläne. Das habe eine Abfrage des Verbunds der Berliner Wohnungsbaugenossenschaften ergeben, hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung.



So hätten die Berliner Genossenschaften bis 2025 den Neubau von über 6.000 neuen Wohnungen geplant. Tatsächlich gebaut würden nun aber nur noch rund 2.000, teilte der Genossenschaftsverband mit. "Die Wohnungsbaugenossenschaften Berlin sind zutiefst enttäuscht", so ihr Sprecher Frank Schrecker, "dass in Berlin ein Gesetz verabschiedet werden soll, dass ausgerechnet denen, die sozialverantwortlich wirtschaften und die nachweislich die niedrigsten Mieten in der Stadt haben, schadet und das zudem den dringend benötigten Neubau verhindert."