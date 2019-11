Bildagentur-online Video: rbb24 | 27.11.2019 | 16 Uhr | Bild: Bildagentur-online

Umfrage von IHK und Visit Berlin - Unternehmen fordern deutlich mehr Langstreckenflüge ab Berlin

27.11.19 | 20:12 Uhr

Jeder vierte Fernreisende, der nach Deutschland fliegt, will schlussendlich in die Hauptstadt, sagt der Geschäftsführer von Visit Berlin. Direkt fliegen diese Menschen aber so gut wie. Nur sieben Fernziele gibt es. Das muss sich ändern, fordern Unternehmer. Von Oliver Noffke



Drei von vier Unternehmen in der Region sind unzufrieden oder sehr unzufrieden mit dem Angebot an direkten Langstreckenflügen ab Berlin. Das zeigt eine Befragung, die eine Initiative aus Wirtschaftsvertretern in Auftrag gegeben hatte und am Mittwoch von IHK und Visit Berlin vorgestellt wurde [ihk-berlin.de]. Bereits vor einem Jahr hatte die Initiative diese Forderung gestellt. Nun liefert sie Zahlen, um ihr Anliegen zu untermauern. Demnach haben 150 mittelständische und große Unternehmen aus Berlin und Brandenburg zwischen April und Mai an einer Online-Umfrage teilgenommen, hauptsächlich aus der Industrie und dem Dienstleistungsgewerbe. 29 Prozent davon waren unzufrieden mit dem Angebot an Langstreckenzielen, 43 Prozent sehr unzufrieden. Sechs Prozent waren zufrieden, sehr zufrieden war keines der Unternehmen.

Das Aus von Air Berlin hat Lücken hinterlassen

Insbesondere fehlen den Befragten direkte Verbindungen nach Asien und Nordamerika, aber auch in den Nahe Osten. Ganz oben auf der Wunschliste stehen Direktflüge von Berlin nach Shanghai. Knapp ein Drittel der Befragten habe angegeben, dass diese fehlen. Tokio, Hong Kong, Seoul und Bangkok gehören zu den am meisten nachgefragten Strecken. Deutlich wird auch, dass das Aus für Air Berlin Lücken hinterlassen hat. Die Metropolen Los Angeles, Dubai und Boston wurden alle in der Vergangenheit von Air Berlin ab Tegel angeflogen und nun von den Unternehmen vermisst. Die wenigen Fernflüge, die angeboten werden, finden den Unternehmen nach nicht häufig genug statt. Das betrifft insbesondere die Anbindungen nach New York und Peking. Um den Bedarf zu decken, müsse die Bundesregierung handeln, fordert Beatrice Kramm, Präsidentin der IHK Berlin: "Ausländische Airlines würden gerne Berlin direkt anfliegen, aber es fehlt an den entsprechenden Luftverkehrsrechten. Diese auszuhandeln, ist Aufgabe des Bundes. Leider rührt sich der Bund nicht."

Kaum eine europäische Hauptstadt ist schlechter angeschlossen

Derzeit kann man ab Berlin ganzjährig nach Doha, Newark bei New York, Peking, Singapur und Ulan Bator fliegen sowie saisonal nach Toronto, Philadelphia sowie zum Flughafen JFK in New York. Die Initiative zählt das als sieben Fernziele - deutlich zu wenige in ihren Augen. Die Veröffentlichung wird auch genutzt, um aufzuzeigen, wie schlecht Berlin im Vergleich mit anderen Hauptstädten dasteht. Im Vergleich von 26 europäischen Hauptstädten landet Berlin auf Rang 20. Budapest, Warschau, Prag, Stockholm oder Reykjavik sind besser an die Welt angeschlossen. Spitzenreiter sind Paris und London mit jeweils 122 Fernzielen. In Deutschland bieten die Flughäfen Frankfurt am Main (102) und München (34), an denen Lufthansa Drehkreuze betreibt, die mit Abstand meisten Fernziele, aber auch Düsseldorf (17). Alle drei liegen innerhalb wirtschaftlich weitaus stärkerer Regionen im Land. Von den großen deutschen Metropolregionen ist eigentlich nur Hamburg schlechter angeschlossen als Berlin - mit zwei Langstreckenzielen.

Visit Berlin nennt Situation "ineffizient und unökologisch"

Insgesamt muss man sich in Ostdeutschland mit Kurz- und Mittelstrecken begnügen und auf Zubringer zurückgreifen, wenn es in die Ferne gehen soll. Den neun Langstreckenzielen ab den neuen Bundesländern stehen 159 im Westen gegenüber. Burkhard Kieker, Geschäftsführer von Visit Berlin, sieht darin ein unsinniges Missverhältnis. "Laut Statistik will jeder vierte internationale Passagier mit Reiseziel Deutschland eigentlich nach Berlin", teilte er mit. "Langstreckenpassagiere werden momentan künstlich gezwungen, auf Drehkreuzflughäfen im In- und Ausland auf ihrem Weg nach Berlin umzusteigen. Das ist ineffizient und unökologisch."

Vom hohen Bedarf profitieren andere

Fraglich bleibt allerdings, ob momentan überhaupt Airlines dazu gebracht werden könnten Fernziele ab Tegel anzubieten. Trotz großzügiger Rabatte, die die Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg (FBB) vor anderthalb Jahren ausgerufen hat, sind kaum neue Strecken hinzugekommen. Tegel gilt als wenig attraktiv: schlecht angeschlossen, veraltet und völlig überlastet. Ursprünglich war der Flughafen mal für 2,5 Millionen Fluggäste pro Jahr gebaut, die derzeitige Kapazität wird immer wieder mit zwölf Millionen angegeben. Im vergangenen Jahr wurden allerdings 22 Millionen Passagiere in Tegel gezählt. Schönefeld soll noch Kapazitäten haben. Beide Airports werden aber regelmäßig zu den unbeliebtesten der Welt gewählt.

Von dem geringen Angebot an Langstreckenzielen ab Berlin profitieren offenbar einige ausländische Airlines. So bietet die polnische Lot seit September täglich vier Flüge von und nach Warschau an, wo das Unternehmen derzeit massiv sein eigenes Angbot an Langstrecken ausbaut.

