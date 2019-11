Thomas Fischer: Die Frage ist eigentlich ziemlich einfach zu beantworten: Nichts ist klimaneutral. Weil wir alles, was wir tun, alles, was wir produzieren, von A nach B bewegen. Das hat irgendwo Auswirkungen, und es werden Rohstoffe verbraucht. Es wird Energie verbraucht, und das hat natürlich alles auch Klima-Auswirkungen. Insofern sollten wir uns nicht der Illusionen hingeben, Dinge klimaneutral umsetzen zu können. Ich denke, darüber sollten wir ehrlich diskutieren.

Der Tüv Nord schreibt dagegen, klimaneutral kann grundsätzlich fast jedes Produkt werden. Unternehmen können sich bestätigen lassen, dass sie zum Ausgleich für CO ² -Emissionen Zertifikate aus anerkannten Klimaschutzprojekten gekauft haben. Wird aus Minus und Plus in Ihrer Rechnung trotzdem nicht Null, also nicht klimaneutral?