Wer hat Tesla nach Berlin und Brandenburg gelockt? Mitten in der Euphorie über den wohl größten Wirtschaftscoup des Jahres wird in beiden Hauptstädten darüber gestritten, wer den Ruhm einstreichen kann.

Der Brandenburger Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) stellte am Mittwoch klar: "Das ist ein rein Brandenburger Projekt. Punkt. Es sind aussschließlich Brandenburger Institutionen an den Verhandlungen beteilgt gewesen, es sind ausschliesslich mit Brandenburgern die Verhandlungen geführt worden." In der Lokalpresse heißt es bereits, es sei gut, dass Berlin außen vor gelassen wurde.



Gleichzeitig räumte Woidke allerdings auch ein: Ohne Berlin wäre die Entscheidung von Tesla nicht auf Brandenburg gefallen - was Tesla-Gründer Elon Musk auf Twitter auch angedeutet hat. Dort schrieb er schlicht: "Giga Berlin".