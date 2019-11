Zwei mächtige Kaltblut-Pferde spannt Douke Eekman im Wald am Pekenberg westlich von Luckenwalde (Teltow-Fläming) vor seinen Pflug. "Das ist Lilly, und das hier ist Margriet: Beide gehören zur Rasse Belgisches Kaltblut, auch Brabanter genannt", stellt der gelernte Forstwirt und Gartenbauer seine starken Helfer vor. Wie seine Pferde stammt auch der 52-Jährige selbst aus Belgien, lebt aber bereits seit 24 Jahren im Frankenförde, einem kleinen Dorf in der Gemeinde Nuthe-Urstromtal. Die beiden Stuten - dunkelbraun, mit lockigem Schweif und riesigen Hufen - hat er vor acht Jahren in Belgien gekauft und für die Arbeit im Wald ausgebildet. Jetzt ziehen die beiden fast mühelos einen speziellen Pflug. Sein aktueller Auftraggeber ist ein Waldbesitzer aus Gottow.

Früh am Morgen hat Eekman seine Pferde von der Koppel seines alten Vierseithofs geholt, mit dem Hänger an den Einsatzort gebracht und im Wald angeschirrt. Gemeinsam legen sie jetzt Pflanz- und Saatstreifen für Jungbäume im Waldboden an. Ein scheibenförmiges Messer schlitzt die obersten Bodenschichten auf, der Pflug klappt diese rechts und links zur Seite und legt die Humusschicht frei: "Dieser sogenannte Streifen-Pflug hat nichts zu tun mit einem normalen kleinen Landwirtschaftspflug. Er ist viel stabiler und mit etwas über 300 Kilo auch schwerer", erklärt Eekman.

In die frisch gepflügten Streifen will Waldbesitzer Hartmut Hanack in diesem Herbst junge Ess-Kastanienbäume pflanzen. Auf gepflügtem Boden wachsen die Bäumchen besser an, dicke Grasnarben schlucken sonst fast alles Wasser. Ingesamt elf Hektar in der Gemarkung Nettgendorf und Gottsdorf baut Hanack auch mit Hilfe der starken Forstpferde zum Mischwald um. Er will weg von der Kiefern-Monokultur hin zu einem klimaresistenteren Mischwald.

"Monokulturen in der Landwirtschaft haben uns gezeigt, dass sie nur mit Gift beherrschbar sind. Das hat sich auch im Wald gezeigt", erklärt der 63-Jährige Gottower seine Beweggründe. Dabei mit Pferden zu arbeiten sei zwar teurer, als der Einsatz von Forst-Maschinen. "Aber ich finde, jeder sollte beim Thema Nachhaltigkeit bei sich selber anfangen, so also auch im Wald", findet Hanack.