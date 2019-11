Im Verfahren um den Kauf von 1.500 neuen U-Bahn-Zügen für die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) hat das Kammergericht am Freitag kein Urteil gefällt. Hintergrund ist eine Klage durch den Schienenfahrzeughersteller Alstom.

Das Unternehmen will verhindern, dass der Auftrag in Höhe von drei Milliarden Euro an den Konkurrenten Stadler Pankow vergeben wird. Alstom sieht sich übergangen und hat gegen den Auftrag Beschwerde in 23 Punkten eingelegt. Das Gericht machte deutlich, dass es keine der Rügen für stichhaltig hält. Es geht unter anderem um unzulässige telefonische Absprachen.