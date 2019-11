Eine Nachricht elektrisiert Brandenburg und Berlin: Tesla will ein Werk mit Tausenden von Arbeitsplätzen in Grünheide bauen - keine zehn Kilometer von der Berliner Stadtgrenze entfernt. Da stellt sich natürlich die Frage: Warum gerade hier? Was hat dieser Standort im Landkreis Oder-Spree, was all die anderen nicht haben, die Tesla in Europa geprüft hat?

Die Antwort: Erneuerbare Energien! Brandenburg gehört zu den Bundesländern mit den meisten Windkraftanlagen. Auf ehemaligen Militärflugplätzen in Neuhardenberg oder Finowfurt sind schon jetzt Solaranlagen installiert, die zu den größten Europas zählen. Schon jetzt hat Brandenburg auf die Einwohner umgerechnet den grünsten Strommix pro Einwohner. Brandenburg ist eben nicht nur Braunkohleland, sondern inzwischen vor allem Erneuerbare-Energien-Land.