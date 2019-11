Wende am ersten Streiktag: Die Lufthansa will den Tarifkonflikt mit den Flugbegleitern nun doch in einer Schlichtung lösen. Nach einer monatelangen Gesprächspause erklärte Vorstandschef Carsten Spohr am Donnerstag ausdrücklich, dass man nun auch wieder das Gespräch mit der "Unabhängigen Flugbegleiter Organisation" (Ufo) suche. Ziel sei es, die - nach seinen Worten von der Gewerkschaft Ufo angebotene - Schlichtung zu vereinbaren. Bislang hatte der Konzern Gespräche mit dem Argument abgelehnt, dass der Ufo-Vorstand nicht vertretungsberechtigt sei.

Ufo-Sprecher Nicoley Baublies lehnte einen Kommentar zu dem Vorstoß am Donnerstagmorgen zunächst ab. Lufthansa habe die Erklärung zuerst an die Medien gegeben, statt auf die Ufo zuzugehen. Auch könne das Unternehmen die Schlichtung einseitig anrufen, wie es der 2016 geschlossene Tarifvertrag zur Konfliktlösung vorsehe.

Vorangegangen war am Mittwochabend ein Gespräch mit den konkurrierenden Gewerkschaften Verdi und der neuen "Cabin Union", das von der Ufo nicht wahrgenommen worden war. Lufthansa will mit allen drei Gruppen sprechen, die letztlich darum rangeln, wer für die rund 21.000 Flugbegleiter der Kerngesellschaft Lufthansa Tarifverträge abschließen kann.

Der von Ufo ausgerufene Streik hat bereits am Donnerstag, dem ersten Streiktag, zu zahlreichen Flugausfällen geführt. Der bis Freitag geplante 48-stündige Ausstand begann um Mitternacht, wie ein Sprecher der Gewerkschaft Ufo bestätigte. Hunderte Flüge wurden abgesagt.

Der Konzern strich für Donnerstag bei seiner Hauptmarke Lufthansa rund 700 der weltweit 1.100 geplanten Flüge, so dass an den Drehkreuzen München und Frankfurt viele Maschinen am Boden bleiben und auch ein Großteil der Überseeflüge ausfallen muss. An Flughäfen im In- und Ausland wurden Verbindungen nach Frankfurt und München abgesagt.

In Berlin-Tegel sind am Donnerstag alle insgesamt 38 Flüge in die beiden Städte betroffen, wie aus der Flugübersicht auf der Webseite der Berliner Flughäfen hervorging. Andere Ziele werden unter dem Lufthansa-Logo von Tegel aus nicht angeflogen. Am Schalter der Lufthansa war es am frühen Donnerstagmorgen sehr leer. Die meisten Fluggäste waren anscheinend vorab gut informiert worden und gar nicht erst zum Flughafen gekommen.