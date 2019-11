S.Dinz Berlin Dienstag, 19.11.2019 | 09:20 Uhr

So, davon bräuchten wir noch Hunderte, damit auf dem Wohnungsmarkt was zu merken wäre. Und auch dann, würde keine einzige Miete auch nur einen Cent günstiger werden. Und die Handvoll preiswerten sozialen Wohnungen, werden bei so einem Projekt zu keinerlei Entlastungen führen! Aber der "freie Markt" und der Kapitalismus werden es schon richten....Die Gewinne werden schon erwirtschaftet, die Spät- und Folgekosten, kann dann der Steuerzahler tragen. Also alles wie immer!