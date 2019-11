Bild: dpa/Monika Skolimowska

BVG-Bilanz von Sigrid Nikutta - Schwarze Zahlen, gelbe Herzen

Sigrid Nikutta übernimmt einen Posten im Bahn-Vorstand. In den vergangenen neun Jahren führte sie die Berliner Verkehrsbetriebe aus einer tiefen Krise in eine Zeit, in der sich BVG-Passagiere über verspätete Busse amüsieren. Eine Bilanz von Thorsten Gabriel.



"Genau das ist der Job, den ich gewollt habe." Geradeheraus, kurz und knapp - das ist Sigrid Nikutta. Der Satz ist schon ein paar Tage alt, oder um genau zu sein: elf Jahre. Sie sprach ihn kurz nach Amtsantritt bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG). Da hatte sie einen buchstäblich heißen Start hingelegt: Brennende Busse hatten die Verkehrsbetriebe unerwartet in die Schlagzeilen gebracht. Krisenmanagement war gefragt und sie hatte durchaus einen gewissen Spaß daran zu zeigen, wie man als noch unverbrauchte Führungskraft solche Lagen meistert. Auch, wenn sie zwei Jahre später in einem Interview zugab, dass ihr ein etwas sanfterer Start auch recht gewesen wäre.

Mit dem gelben Herz gegen Negativ-Schlagzeilen

Dass Busse aufgrund technischer Probleme Feuer fangen, ist Geschichte. In den Schlagzeilen ist die BVG aber weiterhin mit schöner Regelmäßigkeit. Verspätete Busse, defekte U-Bahnen, zuweilen unfreundliches Fahrpersonal – alles haben die Verkehrsbetriebe seit Jahrzehnten im Angebot. Kein Wunder also, dass nicht nur das Unternehmen eine lange Tradition hat, sondern auch sein mittelmäßiger Ruf. Zwar bietet die BVG ein Liniennetz, dass sich auch im internationalen Vergleich nicht verstecken muss, aber sie ist so sehr im Alltag vieler Hauptstädter verankert, dass Unregelmäßigkeiten im Betriebsablauf schnell Auswirkungen auf das Privatleben Tausender haben. Und wenn es ums Meckern geht, ist der gemeine Berliner bekanntlich nicht zimperlich. Nicht nur weil sie promovierte Psychologin ist, weiß Nikutta, dass mit Betriebswirtschaft allein einem Unternehmen nicht geholfen ist. Die Zahlen müssen stimmen, keine Frage. Aber um den Ruf einer Firma wieder flott zu kriegen, braucht es auch etwas fürs Herz. Dann lässt sich auch über schlechte Leistung besser reden. Und so startet die BVG im Jahr 2015 mit einer Imagekampagne durch, die sich seitdem vor Preisen kaum retten kann. Auf allen Kanälen wird der mitunter grollenden Kundschaft buchstäblich eine Liebeserklärung, nun ja, eingehämmert: "Weil wir dich lieben" lautet der neue Claim der Berliner Verkehrsbetriebe. Und als ob das noch nicht genügt an Zuneigung, wird aus dem gelben Quadrat im Konzern-Logo kurzerhand ein gelbes Herz. Reichlich viel Gefühl für ein Verkehrsunternehmen. Und vor allem auch: Ironie.

Gutes Zeugnis für Nikutta

Auf allen Social-Media-Kanälen wird offensiv mit den traditionell-gepflegten Defiziten von Bussen, Bahnen und Personal gespielt: "Bei Terminator 6 kämpfen Menschen gegen Maschinen. An unseren Fahrscheinautomaten könnt ihr das jeden Tag erleben", wurde da kürzlich gepostet. Oder auch: "Die Panda-Zwillinge wären die perfekten Maskottchen für unsere Busflotte: Wenn man die Hoffnung verloren hat, dass überhaupt noch was kommt, kommen plötzlich zwei." Den Rundfunkchor Berlin ließ man kurze Gesangsclips aufnehmen ("Wir fahren sogar bis nach Spandau", "Busfahrer sind auch Menschen"), die als Antwort auf Twitter-Posts Verwendung fanden. "Das Image der BVG ist deutlich aufgewertet worden in den letzten Jahren", stellt auch Jeremy Arndt erfreut fest. Arndt ist Gewerkschaftssekretär bei Verdi und seit ein paar Jahren für die Verkehrsbetriebe zuständig. Von diesem Image-Gewinn hätten auch die rund 14.000 Beschäftigten profitiert, sagt er. "Nicht zuletzt bei der letzten Tarifrunde." Der bisherigen Vorstandschefin Nikutta stellt er ein gutes Zeugnis aus. Sie habe das Unternehmen voran gebracht, hartnäckig sei sie.

Schwarze Null als erklärtes Ziel

Das weiß Arndt vor allem, weil Arbeitnehmervertreter und Vorstand etliche Kämpfe in den vergangenen Jahren auszufechten hatten, auch abseits von Tarifverhandlungen. Denn Nikutta hat als Vorstand nicht nur einen klaren Auftrag, sondern auch eine innere Überzeugung: Sie soll und will die hoch verschuldete BVG wirtschaftlich wieder auf Kurs zu bringen. Die schwarze Null in der Bilanz ist von Anfang an ihr erklärtes Ziel - und 2014 erreicht sie dieses Ziel erstmals: durch Sparmaßnahmen und Umstrukturierungen, mit denen Gewerkschafter und Personalräte am Ende gut leben können - die aber trotzdem dazu führen, dass die BVG-Beschäftigten die Zeile "Weil wir dich lieben" für die eigene Chefin eher selten anstimmen. Aus der Politik kommen überwiegend positive Töne. "Wie sie das Unternehmen immer durch schweres Fahrwasser gefahren hat, das war sehr gut", sagt der verkehrspolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Oliver Friederici. Allerdings kritisiert er, die BVG habe viel zu spät auf den enormen Kundenzuwachs reagiert und nun zu wenig Fahrzeuge. "Da kamen die Zeichen, dass sie mehr Geld braucht für die BVG, doch recht spät."

Neue Züge kamen entweder gar nicht oder nur kleckerweise aufs Gleis

In der Tat sind die tagtäglichen Engpässe bei der U-Bahn in den Hauptverkehrszeiten dem Umstand geschuldet, dass vor allem Anfang der 2010 Jahre zu wenig investiert wurde. Neue Züge kamen entweder gar nicht oder nur kleckerweise aufs Gleis. Immer wieder verwies Nikutta verteidigend in den vergangenen Monaten darauf, dass das rasante Wachstum Berlins vor einem Jahrzehnt noch nicht habe vorhergesehen werden können. Dazu kommt, dass Millionenentscheidungen etwa über neue Fahrzeuge nicht der Vorstand allein trifft: Es ist Sache des Aufsichtsrats - und auch des Eigentümers. Deshalb sieht der verkehrspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Tino Schopf, Versäumnisse auch nicht so sehr bei Nikutta. "Die Frage ist, ob wir nicht etwas falsch gemacht haben", sagt Schopf selbstkritisch. "Wir dürfen nicht vergessen, dass die BVG ein landeseigenes Unternehmen ist und da muss man sich natürlich dann die Frage stellen: Welchen Anteil hat hier auch das Land?" Wie in fast allen Bereichen stand Berlin im ersten 2000er-Jahrzehnt auf der Investitionsbremse. "Sparen, bis es quietscht" war das Motto der rot-roten Regierung unter Klaus Wowereit mit seinem Finanzsenator Thilo Sarrazin an der Seite. Sarrazin war damals auch Aufsichtsratsvorsitzender der Berliner Verkehrsbetriebe.

Opfer des eigenen Erfolgs

Damals wurden die Gehälter der Beschäftigten gestutzt, Personal abgebaut und die Instandhaltung auf Kante gefahren, weil das Land kein Geld hatte und die BVG gleichzeitig hochgradig defizitär wirtschaftete. Gleichzeitig wurde das Unternehmen in der Folgejahren auch Opfer ihres eigenen unerwarteten Erfolgs: Während die Einwohnerzahl Berlins seit Nikuttas Amtsantritt 2010 um vier Prozent stieg, kletterte die Zahl der Fahrgäste um satte 20 Prozent - auf über eine Milliarde pro Jahr. Die Zeiten des Sparens sind seit ein paar Jahren vorbei, mittlerweile wird wieder investiert. Aber schon beim Amtsantritt wusste Nikutta, dass ein Unternehmen wie die BVG eher ein großer Tanker ist, bei dem nicht von heute auf morgen umgesteuert werden kann. "Der öffentliche Personennahverkehr ist etwas, wo häufig die Konsequenzen von Entscheidungen erst fünf bis zehn Jahre später sichtbar werden. Auch die Fragen von Finanzierungen und Kosteneinsparungen haben langfristige Konsequenzen", sagte sie 2011.

Durststrecke noch nicht beendet

Die BVG steht damit mittlerweile wirtschaftlich auf gutem Grund und wird auch vom Land halbwegs auskömmlich finanziert wird - ihre Durststrecke ist aber noch nicht beendet. Vor allem auf neue U-Bahn-Züge wird nun händeringend gewartet. Die größte Ausschreibung in der Geschichte des Unternehmens über 1.500 neue Wagen ist zwar im Frühjahr abgeschlossen worden, der Zuschlag konnte aber noch nicht erteilt werden, weil ein im Bieterverfahren unterlegenes Unternehmen vor Gericht gezogen war. Die Verhandlung vor dem Kammergericht ist nächste Woche. Wenn es für die BVG dicke kommt, muss das komplette Verfahren wegen Formfehlern neu gestartet werden. Der Zeitverlust läge bei mindestens einem Jahr. Langsamer als gedacht kommt auch der Ausbau der Straßenbahnnetzes voran. Dies allerdings ist vor allem ein Thema für die Politik und das Land als Auftraggeber der Fahrleistungen. In ihrem Koalitionsvertrag hatten sich SPD, Linke und Grüne darauf verständigt, neue Tramlinien zu bauen. Vorrangig waren zunächst vier Strecken genannt: zum Ostkreuz, vom Hauptbahnhof zur U-Bahn Turmstraße, vom S-Bahnhof Schöneweide zum Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Adlershof und zum S-Bahnhof Mahlsdorf.

Stockender Bau von Straßenbahnen

Doch es hakt aus unterschiedlichen Gründen bei den verschiedenen Projekten. Erst im August kritisierte der verkehrspolitische Sprecher der mitregierenden Linken, Kristian Ronneburg, das ein Großteil der Mittel für Planung und Bau von Straßenbahnen nicht abgerufen worden sei. "Insgesamt wurden beziehungsweise werden 2018/2019 von geplanten 54 Millionen Euro weniger als zwei Millionen Euro für Straßenbahnen ausgegeben. 52 Millionen Euro an Straßenbahn-Mitteln landen also entweder bei anderen Projekten oder bei Finanzsenator Matthias Kollatz." Gleichzeitig schwelt in der Koalition seit langem ein Streit darüber, ob nicht auch neue U-Bahnstrecken gebaut werden sollten. Die SPD hat konkrete Ideen: etwa die Verlängerung der Linie U3 um rund 600 Meter bis zum S-Bahnhof Mexikoplatz, den Ausbau der U8 bis ins Märkische Viertel oder auch die Verlängerung der U2 bis nach Pankow Kirche. Grundsätzlich sind U-Bahnen zwar leistungsstärker als Straßenbahnen, der U-Bahnbau dauert allerdings deutlich länger als das Verlegen von Tramgleisen und ist außerdem um ein Vielfaches teurer. Diese Argumente halten Linke und Grüne dem Koalitionspartner entgegen. Die grüne Verkehrssenatorin Regine Günther hat dennoch Machbarkeitsstudien in Auftrag gegeben.

Unter ständiger öffentlicher Beobachtung

Was auch zeigt: Der Nahverkehr ist nicht nur eine Sache des Tagesgeschäfts, sondern auch eine hochpolitische Angelegenheit. Wer auch immer Sigrid Nikutta bei der BVG beerben wird: Die oder der neue Vorstandsvorsitzende wird schnell merken, dass der Chefposten in dem landeseigenen Unternehmen einer unter ständiger öffentlicher Beobachtung ist – und einer, bei dem es an Ratschlägen und Vorgaben aus der Politik nie mangeln wird.

