TURM-Erlebnisbad in Oranienburg bleibt am Samstag dicht

Die TURM-ErlebnisCity in Oranienburg bleibt am Samstag geschlossen. Grund ist ein Warnstreik der Gewerkschaft Verdi, der um 6 Uhr begonnen hat und um 22 Uhr endet.



An der Aktion beteiligen sich seit dem frühen Morgen alle 30 Beschäftigten, die am Samstag Schichtdienst gehabt hätten, sagte Verdi-Gewerkschaftssekretärin Katja Boll im Gespräch mit rbb|24. Anlass für den Warnstreik sei die bisherige Verweigerung der Geschäftsführung, über eine Anbindung der Tarifverträge für die insgesamt 170 Beschäftigten des Freizeitbades an jene des öffentlichen Dienstes zu verhandeln.