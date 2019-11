Die Beschäftigten von Osram haben am Montag in Berlin und München gegen die geplanten Stellenstreichungen demonstriert. Nach Angaben der IG Metall will Osram 800 der 5.600 Stellen in Deutschland abbauen.

Die zentrale Protestveranstaltung fand vor der Konzernzentrale in München statt. Dazu wurden laut IG Metall Beschäftigte von sämtlichen Osram-Standorten in ganz Deutschland erwartet.

Osram wurde ursprünglich in Berlin gegründet und hat weltweit 26.000 Mitarbeiter, davon noch 670 in Siemensstadt. So gut wie alle am Berliner Standort könnten nach Angaben von Gesamtbetriebsratschef Thomas Wetzel von Sparmaßnahmen betroffen sein. 2008 seien an der Nonnendammalle noch 2.200 Beschäftigte gewesen. Bis Ende 2021 dürften es unter 500 sein.