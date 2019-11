Elon Musk, der Superstar der Tech-Szene, will künftig Tesla-Autos in Brandenburg produzieren lassen. Doch der US-Unternehmer kann mehr als E-Fahrzeuge - er greift nach den Sternen. Aber Musk ist auch unberechenbar, Kritiker nennen ihn gar einen Hochstapler.

Tech-Millardär Elon Musk ist ein Mann der Visionen: Mit seiner Raketenfirma SpaceX will er das Weltall zum Ziel für Touristen machen, er lässt mit dem Unternehmen Neuralink zur Vernetzung des menschlichen Gehirns mit Maschinen forschen und will sich irgendwann auf dem Mars zur Ruhe setzen.

Musks Boring Company soll Verkehrschaos in seiner Heimatstadt Los Angeles durch Tunnel beseitigen und so den Personentransport revolutionieren. Passend dazu dachte sich der 48-Jährige den Hyperloop aus - eine Art futuristische Rohrpost, die Menschen im Eiltempo von einer Stadt zur nächsten befördern soll.

Sein Startkapital verdiente Musk als Mitbegründer des Bezahldienstes Paypal, der 2002 von Ebay übernommen wurde. Nach eigenen Angaben brachte ihm das 180 Millionen Dollar ein. Einen Teil seines Vermögens steckte er in SpaceX, den anderen in den Fahrzeughersteller Tesla, wo Musk 2004 einstieg. Sein Ziel: ein bezahlbares, massentaugliches Elektroauto. 2006 präsentierte Tesla sein erstes Serienfahrzeug, aber erst acht Jahre später mit dem Model 3 einen Mittelklassewagen, der E-Autos für die breite Masse der Autokäufer erschwinglich machen soll.

Der in Südafrika geborene Unternehmer, dessen Vermögen auf gut 27 Milliarden Dollar geschätzt wird, ist nicht unumstritten. Mit Twitter-Meldungen etwa verursachte er immer wieder Kurs-Einbrüche bei seinen eigenen Unternehmen. So hatte er beispielsweise im August 2018 öffentlich darüber nachgedacht, Tesla von der Börse zu nehmen. Zwei Investoren klagten deshalb gegen Musk, sie warfen ihm vor, er habe den Kurs der Aktie damit manipuliert. Mehrfach hatte Musk auch angekündigt, sich aus dem Kurznachrichtendienst zurückzuziehen, twittert aber weiter – zuletzt am Dienstagabend die Ankündigung "GIGA BERLIN" zur geplanten Gigafactory für E-Autos und Batterien östlich der Haupstadt in Grünheide.