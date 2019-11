Am Montag soll das Pendler-Chaos enden

Mehr Plätze in Regionalzügen

Monatelang mussten sich Pendler in Berlin und Brandenburg in den Regionalzügen drängen, obwohl eigentlich schon im Frühjahr die Kapazitäten erhöht werden sollten. Jetzt versprechen VBB und DB Regio: Am Montag kommen die zusätzlichen Sitzplätze.