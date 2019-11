Ein Datum für die Umstellung gibt es noch nicht. Sollte die Ausschreibung nach Plan und ohne Verzögerung verlaufen, könnten die ersten neuen Züge Ende 2026 in Berlin und Brandenburg fahren.

Bei der Ausschreibung für neue S-Bahnzüge ist laut der Berliner Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos, für Grüne) auch eine Zukunftsoption für autonomes Fahren berücksichtigt. Die 1.300 neuen Züge sollen bei ihrer Einführung zwar noch von Fahrern bedient werden. Sie müssen aber so beschaffen sein, dass nachträglich die Technik für das autonome Fahren nachgerüstet werden kann.

Geplant ist ein komplexes Ausschreibungsverfahren mit neun verschiedenen Bewerbungsmöglichkeiten. Mithilfe der kleinteiligen Ausschreibung will Günther verhindern, dass sich nur die Deutsche Bahn bewirbt und so den Preis nach oben treibt. Auch kleinere Firmen sollen durch die europaweite Ausschreibung dazu eingeladen werden, sich am Wettbewerb zu beteiligen.

Gewerkschaften und auch die SPD hatten zuletzt davor gewarnt, die S-Bahn zu zerschlagen. Es besteht die Sorge, dass Missstände bei der S-Bahn noch schwerfälliger beseitigt werden könnten, je mehr verschiedene Unternehmen daran beteiligt sind. Dem entgegnete Senatorin Günther am Dienstag, das Jahr 2009 habe bewiesen, dass auch alles aus einer Hand zu Chaos führen könne.