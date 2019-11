e_m_p B Donnerstag, 07.11.2019 | 13:44 Uhr

Was besser und professioneller lief? Eigentlich alles. Vor allem aber hat sich Hamburg nach dem Bürgerentscheid klar pro Re-Kommunalisierung inklusive Personal positioniert und das auch so umgesetzt. Berlin aber wollte sich das Netz, das es ohne Not verscherbelt hat, durch die Hintertür der Konzessionsvergabe an einen landeseigenen Betrieb wieder zurück erschleichen. Und dann haut ausgerechnet der Vorstand des potentiell aufnehmenden Unternehmens (der auch das Personal 1:1 übernehmen wollte) raus, dass der Stromausfall in Köpenick, der durch Arbeiten der Stadt verursacht wurde, mit ihm an der Spitze natürlich nicht passiert wäre. Erinnert an Trump´schen Realitätsverlust.