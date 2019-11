Wolfsburg, Sindelfingen, München. Um es in Anlehnung an Henry Ford zu sagen: Dort rollen die Autos vom Band, und zwar von Volkswagen, Mercedes und BMW.

Rund 9.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte gab es laut Senat 2018 im Fahrzeugbau in Berlin. Je nachdem, ob man Automobilbranche weiter auslegt oder nur die Zahl der Arbeitsplätze in der Auto- und Autoteile-Herstellung betrachtet, sind es in Berlin und Brandenburg zwischen 10.000 und 20.000 Arbeitsplätze.

Mit dem Tesla-Werk in Brandenburg sollen rund 7.000 Arbeitsplätze in die Region kommen. Das ist schon eine Nummer für die Region. Mit den Größenordnungen von Volkswagen in Wolfsburg (mehr als 60.000 Beschäftigte) und Daimler in Sindelfingen (mehr als 35.000 Beschäftigte) hat das aber wenig zu tun. Vergleichbar groß ist das BMW-Werk in München mit rund 9.000 Mitarbeitern, wobei BMW München ausbauen will und rund 130.000 Menschen in ganz Deutschland beschäftigt.