dpa/Soeren Stache Audio: Inforadio | 13.11.2019 | Jan Menzel | Bild: dpa/Soeren Stache

Design- und Entwicklungscenter - Pop hat Tegel als Berliner Tesla-Standort angeboten

13.11.19 | 12:04 Uhr

Das zweite Leben des Flughafens Tegel könnte von Tesla bestimmt werden. Die Berliner Wirtschaftssenatorin hat dem Autobauer das Gelände als Entwicklungsstandort angeboten. Gemeinsam mit einem Werk in Brandenburg sollen Tausende Jobs in der Region entstehen.



Das Gelände des Flughafens Tegel könnte nach dessen Stilllegung zum Standort für das europäische Design- und Entwicklungszentrum des US-Autoherstellers Tesla werden. Nach rbb-Informationen hat die Berliner Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Bündnis90/Die Grünen) dem Unternehmen den Airport vorgeschlagen. Am Dienstag hatte der Tesla-Gründer Elon Musk überraschend bekanntgegeben, in Brandenburg seine vierte sogenannte "Gigafactory" bauen zu wollen. So bezeichnet das Unternehmen Fabriken in denen sowohl Autos als auch Batterien gebaut werden. Außerdem will Tesla in Berlin ein Entwicklungszentrum gründen.

Mehr zum Thema imago images/UPI Photo Überraschende Ankündigung - Tesla-Chef Musk will Fabrik in Brandenburg bauen

Hans Peter Koopmann, Sprecher der von Pop verantworteten Tegel Projekt GmbH sagte dem rbb, Tesla würde ideal zum geplanten Profil der sogenannten Urban Tech Republic auf dem Gelände passen. "Auf dem ehemaligen Flugfeld haben wir auch Platz für Test- und Erprobungsstrecken. Bei uns wäre also der komplette Zyklus von Forschung und Entwicklung bis hin zur Anwendung und Demonstration von Mobilitätslösungen darstellbar - an einem ikonischen Ort der Stadt." Burkard Dregger, CDU-Fraktionsvorsitzender im Berliner Abgeordnetenhaus, kann sich das Tesla-Zentrum auch in der Innenstadt vorstellen. "Wir können uns auch vorstellen, dass Tempelhof zu einem Ort der Innovation wird", sagte er dem rbb. "Das Tempelhofer Flughafengebäude ist ein Ort, an dem man das realisieren kann."

Tausende Jobs in Brandenburg, Hunderte in Berlin

Pop rechnet mit Tausenden neuen Jobs in der Region. Dem rbb sagte sie am Mittwoch: "Zurzeit sind im Gespräch für die Factory in Brandenburg rund 6.000, 7.000 Arbeitsplätze". Hinzu kämen in Berlin "auch noch ein paar Hundert, wenn nicht gar ein paar Tausend" neue Jobs, sagte sie dem rbb-Inforadio. Tesla sei nicht nur ein reiner Autohersteller, sondern auch in den Bereichen Software, Innovation und Forschung aktiv. "Da ist Berlin natürlich der richtige Standort." Der Grünen-Politikerin zufolge kann Tesla für den Aufbau seiner Produktion mit Fördermitteln rechnen. "Jedes Unternehmen, dass sich hier ansiedelt oder hier erweitert und neue Arbeitsplätte schafft, hat Anspruch auf diese Wirtschaftsförderung." Laut Gesetz muss der Airport Tegel ein halbes Jahr nach Inbetriebnahme des neuen Flughafens BER bei Schönefeld (Dahme-Spreewald) geschlossen werden. Nach mehreren Verzögerungen ist eine Eröffnung im Herbst 2020 angepeilt, was einer Verspätung von knapp zehn Jahren entsprechen würde.



Region wird viertes großes Standbein für Tesla

Die Fabrik in Deutschland soll laut Tesla Ende 2021 in Betrieb gehen und das Model 3 für den europäischen Markt produzieren, das aktuell wichtigste Fahrzeug des Unternehmens. Auf dessen Basis soll künftig auch das Kompakt-SUV Model Y gebaut werden. Die erste "Gigafactory" steht in Reno im US-Bundesstaat Nevade, die zweite im ländlichen New York. Eine dritte hat erst im Oktober in Shanghai die Produktion aufgenommen und soll den chinesischen Markt bedienen. Tesla betreibt weitere Werke, in denen nur Autos, Batterien oder andere Teile hergestellt werden. In der Vergangenheit stand das Unternehmen jedoch immer wieder in der Kritik nachdem es Häufungen von Arbeitsunfällen gab.

Das Unternehmen Tesla wurde 2003 gegründet und beschäftigt weltweit knapp 49.000 Mitarbeiter. 2008 brachte Tesla mit dem "Tesla Roadster" das weltweit erste elektrische Serienfahrzeug. Im zweiten Quartal 2019 gelang Tesla mit 95.200 ausgelieferten Elektroautos ein neuer Absatzrekord.

Dudenhöffer sieht Tesla als Antrieb für deutsche Konkurrenz

Der Mobilitätsexperte Ferdinand Dudenhöffer nannte Musks Ankündigung eine gute Nachricht für den Autostandort Deutschland. "Wettbewerb hat schon immer dafür gesorgt, besser und schneller zu werden. Also auch eine gute Nachricht für VW, Daimler und BMW." Die Entscheidung des Unternehmens für Berlin und Brandenburg sei für die Elektromobilität entscheidender als "100 Kanzlergipfel". Die Wahl für Deutschland und die Region sei zwar überraschend, aber nicht abwegig, so Dudenhöffer. Insbesondere für die Produktion von Batteriezellen seien einerseits notwendige Flächen, Bodenpreise, Infrastruktur, EU-Beihilfeprogramme sowie Energiekosten wichtig, so der Professor für Automobilwirtschaft. "Aber natürlich hat Berlin auch Aussagekraft und die passt zu einer Premiummarke wie Tesla."