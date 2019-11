imago-images/Sebastian Gabsch Audio: Inforadio | 13.11.19 | Lisa Steger | Bild: imago-images/Sebastian Gabsch

Interview | Woidke über Tesla-Pläne - "Es ist eine Riesennummer für unser Land"

13.11.19 | 11:59 Uhr

Seit Monaten war Woidke in die Pläne des US-Technologiekonzerns Tesla eingebunden. Nun hat das Land tatsächlich den Zuschlag bekommen. Brandenburgs Ministerpräsident über Arbeitsplätze, Nachhaltigkeit und den entscheidenden Standortvorteil.

rbb: Herr Woidke, Tesla soll eine neue Fabrik in Brandenburg bauen. Wie bewerten Sie diese Entscheidung? Dietmar Woidke (SPD): Also erstmal ist es ein Riesenerfolg, wir haben da intensiv gearbeitet. Ich möchte mich hier besonders bei Jörg Steinbach bedanken, unserem Wirtschaftsminister, aber auch dem ganzen Stab bei der Wirtschaftsförderung Berlin-Brandenburg. Bei allen, die da seit Monaten eingebunden waren und mitgeholfen haben. Am Ende ist es uns gelungen Elon Musk, Tesla insgesamt, davon zu überzeugen, dass Brandenburg der richtige Standort ist. Das hat mit einer Reihe von Vorzügen zu tun, die unser Land zu bieten hat. Welche haben Sie da angeführt? Erstmal hilft uns natürlich die Berliner Nähe. Der zweite Punkt ist, dass wir das Land sind, wahrscheinlich sogar das einzige in Deutschland, das garantieren kann, dass die Produktion in Zukunft mit erneuerbaren Energien stattfinden kann. Es werden also nicht nur klimafreundliche Produkte produziert, sondern diese Produkte werden auch im klimafreundlichen Produktionsprozess mit erneuerbaren Energien produziert werden können. Dass eine solch große Investition für unser Land ansteht, ist uns eine große Ehre, aber auch eine große Verpflichtung. Dass der Standort sich im europaweiten Vergleich durchgesetzt hat, ist schon eine Riesennummer für unser Land.

Seit wann wussten Sie das? Ich selber bin seit circa drei, vier Monaten involviert. Eine der Grundvoraussetzungen war große Verschwiegenheit - das hat Tesla allen klargemacht, die damit zu tun hatten. Ich bin froh, dass gestern Elon Musk selber damit rausgegangen ist, weil der Druck natürlich immens war. Aber insgesamt ist das Vertrauen in unseren Standort, das Vertrauen in die Menschen hier schon groß. Wir sind wettbewerbsfähig. Wie viele Leute können dort Arbeit finden? Wann geht es los? Und wie groß ist das Areal, das Tesla jetzt bauen will? Es soll so schnell wie möglich losgehen. Natürlich sind eine ganze Reihe von Fragen zu klären: Erst mal müssen die Planungsunterlagen erarbeitet und genehmigungsfähig vorgelegt werden. Es muss alles den verwaltungsrechtlichen Gang gehen. Wir hoffen, dass es sehr schnell gehen kann. Ob die Produktion dann in 2021 aufgenommen werden kann, das wird sich zeigen. Es wird eine Taskforce geben in der Staatskanzlei. Das habe ich mit Elon Musk persönlich in einem Telefonat besprochen. Dort sollen alle Fragen direkt geklärt werden. Was die Zahl der Arbeitsplätze betrifft, wird das stufenweise nach oben gehen. Aber was Arbeitsplatzfragen betrifft, überlasse ich das lieber dem Investor. Da sind wir gut beraten uns zunächst einmal zurückzuhalten. Wir werden alles tun, um diese Investitionen zu unterstützen und es geht um deutlich mehr als ein paar hundert Arbeitsplätze.

In welcher Höhe kann Tesla mit Fördermitteln rechnen oder hat sie schon erhalten? Wir bewegen uns im beihilferechtlichen Rahmen der Europäischen Union. Das gilt für alle Länder in Europa, das ist der Rahmen den wir haben. Wir werden natürlich das Unsere tun, um da entsprechend dieser Möglichkeiten gute Bedingungen für Tesla zu schaffen. Eine Summe möchten Sie jetzt noch nicht nennen? Nein. Das Land Brandenburg hat nicht nur gute Erfahrungen mit Großprojekten gemacht. Ich erinnere an den Cargolifter, die Chipfabrik, auch das Resort Schwielowsee in Werder war keine Erfolgsgeschichte. Was wird diesmal gemacht, um solche Fehler zu verhindern? Wir sind im wirtschaftlichen Bereich unterwegs und es ist jemand, da der investiert - noch dazu eine Investition in einem wirklichen Zukunftssegment, der Elektromobilität. Wir werden alles tun, was wir können um diese Investition zu einem Erfolg zu machen. Zu einem Erfolg für den Investor, aber zu einem Erfolg für unser Land Brandenburg.

Was glauben Sie: Werden Sie eher in Schönefeld mit dem Flugzeug abheben oder eher mit dem E-Auto losfahren - was wird schneller fertig? Ich glaube, dass beide Projekte auf einem guten Weg sind und ich hoffe sehr, dass wir, wie von der Geschäftsführung mehrfach gesagt, im Jahr 2020 die Eröffnung des Flughafens haben werden. Es wird Zeit, die ganze Region wartet darauf. Und auch diese Investition zeigt ja, wie wichtig dieser Flughafen für die Hauptstadtregion ist. Wo genau ist das Grundstück für die geplante Tesla-Fabrik und wie groß ist es? Das Grundstück befindet sich auf dem Gelände der Gemeinde Grünheide, es ist ein Grundstück, das derzeit zur Verfügung steht, bei dem noch verschiedene Fragen geklärt werden müssen. Die baurechtlichen sind mit der Gemeinde geklärt und ich hoffe, das kann sehr schnell losgehen.

Hier sollen in Zukunft E-Autos gebaut werden: Das Areal der geplanten Tesla-Fabrik in Grünheide im Landkreis Oder-Spree (Quelle: rbb / Tino Schöning).

Die DPA meldete, dass auch Euskirchen in Nordrhein-Westfalen an der Investition interessiert war. Trotzdem hat sich Tesla für Brandenburg entschieden. War das wirklich wegen der erneuerbaren Energien? Ich glaube, dass am Ende vieles eine Rolle gespielt hat. Die Dichte an Universitäten und Hochschulen hier in der Region, also Wissenschaft und Bildung, ist ganz klarer Investitionsvorteil. Der zweite Punkt: Berlin ist ein Magnet für die ganze Welt und auch für eine solche Investition. Und der dritte Punkt ist, dass wir Brandenburger Platz haben. Und wir haben den Rohstoff der Zukunft zur Verfügung, erneuerbare Energien. Dieses alles zusammengenommen ist eine Mischung, die glaube ich deutschlandweit einmalig ist. Wir sollten noch selbstbewusster rausgehen und diese Vorzüge, die unsere Standorte haben, hier vertreten. Ich weiß auch schon, dass weitere Investitionen in solchen Zukunftsbranchen in Brandenburg erfolgen. Das ist heute noch Zukunftsmusik, aber ich glaube in wenigen Wochen werden wir schon mehr wissen. Tesla ist nicht der Einzige der sich für Brandenburg interessiert, sondern wir haben beste Zukunftsaussichten gerade auch aufgrund unseres hohen Ausbaustandes erneuerbarer Energien. Das muss man immer wieder sagen. Da wird ja viel gemeckert, da wird gesagt: "Naja, das ist ja nicht so schön." Aber das ist der Rohstoff der Zukunft und der Rohstoff, der offensichtlich auch Investoren aus der ganzen Welt anlockt. Vielen Dank für das Gespräch.



Das Interview führte Lisa Steger

Diese Interview ist eine verschriftliche und gekürzte Version eines Radiointerviews mit Dietmar Woidke.