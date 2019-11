Tesla will in Grünheide vier Milliarden Euro investieren

Der Elektroauto-Hersteller Tesla will bis zu vier Milliarden Euro in die geplante Gigafactory in Grünheide (Oder-Spree) investieren. Das berichten die Nachrichtenagentur dpa und die "Bild"-Zeitung am Sonntag.

In einer ersten Stufe sind der Brandenburger Landesregierung zufolge in dem Tesla-Werk über 3.000 Arbeitsplätze geplant, bis zu 8.000 könnten es nach einem Ausbau werden.

Am vergangenen Dienstag hatte Firmengründer Elon Musk überraschend bekanntgegeben, in Brandenburg die vierte sogenannte Tesla-"Gigafactory" bauen zu wollen. So bezeichnet das Unternehmen Fabriken, in denen sowohl Autos als auch Batterien gebaut werden. In Grünheide sollen zunächst der künftige Kompakt-Sportgeländewagen Model Y sowie auch Batterien und Antriebe produziert werden.

Neben dem Werk in Brandenburg will Tesla in Berlin ein Entwicklungszentrum gründen. Die Pläne hierfür sind allerdings noch unkonkret. Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) bot das Gelände des Flughafens Tegel nach dessen Stilllegung als Standort an.