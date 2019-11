Bild: imago images/UPI Photo

Ankündigung beim "Goldenen Lenkrad" - Tesla-Chef Musk will Fabrik in Brandenburg bauen

12.11.19 | 23:34 Uhr

Überraschung bei der Verleihung des "Goldenen Lenkrads": Tesla-Chef Elon Musk verkündet, er wolle vor den Toren Berlins eine "Gigafactory" bauen, in der Nähe des künftigen BER. Dort könnten Akkus für E-Autos der Marke produziert werden.

Tesla-Chef Elon Musk will mit seinem Unternehmen eine Fabrik vor den Toren Berlins bauen. Das verkündete der US-Unternehmer am Dienstagabend überraschend am Dienstagabend bei der Verleihung des "Goldenen Lenkrads" von "Auto Bild" und "Bild am Sonntag" in Berlin. Er wolle eine "Gigafactory" in der Nähe des künftigen Flughafens BER errichten, so Musk auf Nachfrage. Weitere Details nannte er zunächst nicht. Eine solche Fabrik wäre die erste dieser Art in Europa und die vierte weltweit. Wie groß das Gelände sein soll und wie viele Arbeitsplätze dort entstehen sollen, ist noch unklar. Der Brandenburger Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sagte dem rbb: "Das ist eine hervorragende Nachricht für unser Land. Wir haben uns dafür seit längerem in intensivenGesprächen und mit guten Argumenten eingesetzt. Ich bin glücklich, dass sich Elon Musk für unseren Standort Brandenburg entschieden hat."

Die Berliner Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) twitterte: "Wer Visionen hat, kommt nach Berlin! Willkommen in der Metropolregion, Tesla!"

Laut "Tagesspiegel" handelt es sich bei dem vorgesehenen Gebiet um eine potenzielle Industriefläche im brandenburgischen Grünheide im Landkreis Oder-Spree südöstlich von Berlin, die bereits einmal im Rennen für die Ansiedlung eines BMW-Werkes war. Der Brandenburger Regierungssprecher Florian Engels sagte zum Standort Grünheide auf rbb-Anfrage": "Das dementiere ich nicht, bestätige ich aber auch nicht." Ein genauer Standort solle in Kürze bekannt gegeben werden, sagte er. Ausschlaggebend für Musks Entscheidung für Brandenburg könnte dem Branchenportal "electriclive" zufolge die Nähe zu potenziellen Batterie-Zulieferern gewesen sein. Sowohl das Werk von LG Chem in Polen als auch die neue Zellfabrik von CATL nahe Erfurt seien nicht weit weg. Auch in Berlin selbst will Tesla offenbar aktiv werden: Übereinstimmenden Medienberichten zufolge will der E-Auto-Hersteller in der Hauptstadt ein Design- und Entwicklungszentrum errichten.



Eigentlich andere Bundesländer im Gespräch

Tesla hatte schon seit Längerem nach einem Standort für eine "Gigafactory" für die Herstellung von Batterien und Fahrzeugen in Europa gesucht. Musk hatte zuvor bereits gesagt, Deutschland habe gute Chancen. Zuletzt hatte Tesla lediglich erklärt, man sei auf der Zielgeraden und wolle den Standort bis Jahresende bekanntgeben. Im Gespräch waren aber eher andere Bundesländer - unter anderem das Saarland und Niedersachsen. Berlin und Umland waren nicht auf dem Radar.

Tesla bei Elektroautos auf der Überholspur

Die Fabrik in Deutschland soll nach bisherigen Angaben voraussichtlich Ende 2021 in Betrieb gehen. Sie soll das aktuell wichtigste Tesla-Fahrzeug Model 3 für den europäischen Markt produzieren sowie auch den auf seiner Basis entworfenen künftigen Kompakt-SUV Model Y. Mit dem Model 3, das in Deutschland aktuell ab einem Preis von gut 44.000 Euro zu haben ist, will Tesla sich einen breiteren Markt erschließen. Die erste "Gigafactory" wurde in Reno (USA) gebaut, eine weitere steht in Buffalo City. Bis 2022 sollen in beiden Werken insgesamt 6.500 Arbeitsplätze geschaffen werden. Geplant ist eine "Gigafactory" auch im chinesischen Shanghai.

Das Unternehmen Tesla wurde 2003 gegründet und beschäftigt weltweit knapp 49.000 Mitarbeiter. 2008 brachte Tesla mit dem "Tesla Roadster" das weltweit erste elektrische Serienfahrzeug. Im zweiten Quartal 2019 gelang Tesla mit 95.200 ausgelieferten Elektroautos ein neuer Absatzrekord.

Aufwind für Müllers IAA-Pläne?

Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller (SPD), hatte kürzlich angekündigt, die Internationale Automobilausstellung IAA von Frankfurt am Main nach Berlin holen zu wollen, um die Hauptstadt mit ihren zahlreichen Start-Ups als Kompetenzzentrum der E-Auto-Branche zu etablieren. Bisher ist in Berlin kein Autobauer aktiv.