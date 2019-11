dpa/Hannes Breustedt Audio: Antenne Brandenburg | 22.11.2019 | Amelie Ernst | Bild: dpa/Hannes Breustedt

Erstes Treffen in Potsdam - Brandenburger Tesla-Taskforce nimmt Arbeit auf

22.11.19 | 06:16 Uhr

Der Zeitplan für das angekündigte Tesla-Werk in Grünheide ist ehrgeizig: Bereits 2021 soll die Produktion in der Gigafactory starten. Damit das gelingen kann, wollen Politiker von Land und Kommune in einer Taskforce eng mit Tesla zusammenarbeiten.

Die neu gegründete Taskforce zum geplanten Bau des Tesla-Werks in Grünheide (Oder-Spree) kommt am Freitag zum ersten Mal zusammen. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und mehrere Ministerinnen und Minister wollen gemeinsam mit Vertretern der Kommunen und des Unternehmens ausloten, wie die Ansiedlung gelingen kann.

Opposition und Umweltschützer skeptisch

Neben viel Begeisterung über die Ankündigung von Tesla-Chef Elon Musk hatte es zuletzt auch kritische Stimmen zum geplanten Bau der sogenannten Gigafactory gegeben: So warnt die Brandenburger Linke davor, dass Tesla in Brandenburg das niedrigere Lohnniveau im Vergleich zu westdeutschen Bundesländern ausnutzen könnte. Tariflöhne müssten eine feste Vorgabe bei der Ansiedlung sein, forderte Linken-Fraktionschef Sebastian Walter. Die Freien Wähler verlangen zudem Transparenz bei der Vergabe von Fördergeldern. Sie wollen darauf drängen, dass entsprechende Zusagen des Landes unter anderem an die Zahl der tatsächlich geschaffenen Arbeitsplätze geknüpft werden. Auch Umweltschützer sind skeptisch - trotz der Ankündigung von Tesla, in Grünheide CO2-neutral produzieren zu wollen. So kritisierte der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND), in der Gigafactory sollten nur SUV gebaut werden, Luxusautos allein würden bei der Verkehrswende aber nicht helfen. Der Naturschutzbund sorgt sich um den Artenschutz auf dem für das Werk vorgesehenen Areal. Dort müssen etwa 70 Hektar Kiefernwald gerodet werden.

Wirtschaftsminister hofft auf weitere Ansiedlungen

Am ersten Treffen der Tesla-Taskforce werden unter anderem Staatskanzleichefin Kathrin Schneider, Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (beide SPD) und Umweltminister Axel Vogel (Grüne) teilnehmen. Außerdem sind Grünheides Bürgermeister Arne Christiani (parteilos) und Rolf Lindemann (SPD), der Landrat des Kreises Oder-Spree, eingeladen. Auch Vertreter von Tesla werden zu der Sitzung erwartet. Tesla-Chef Musk hatte jüngst überraschend angekündigt, vier Milliarden Euro in eine Gigafactory nahe der Autobahn A10 in Grünheide zu investieren. Über 3.000 Arbeitsplätze sollen in der ersten Ausbaustufe entstehen, am Ende können es 8.000 sein. Der anvisierte Zeitplan ist eng: Bereits im ersten Quartal 2020 sollen die Bauarbeiten starten, der Produktionsstart ist für 2021 angesetzt. In Grünheide sollen der SUV "Model Y" sowie Batterien produziert werden. Wirtschaftsminister Steinbach hofft, dass durch eine erfolgreiche Tesla-Ansiedlung weitere Unternehmen nach Brandenburg gelockt werden.

