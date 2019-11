Bild: imago-images/VCG

Politik hofft auf Tausende Jobs - Erstes Tesla-Auto in Brandenburg soll 2021 vom Band laufen

13.11.19 | 18:26 Uhr

Die Ankündigung von Tesla-Chef Elon Musk, in Brandenburg ein Werk für Elektroautos und Batterien zu errichten, ist im Land positiv aufgenommen worden. Mehrere Tausend Arbeitsplätze sollen entstehen. Allerdings gibt es auch mahnende Worte.

Die Bauarbeiten für das angekündigte Tesla-Werk in Brandenburg sollen zügig beginnen, der Baustart ist laut Wirtschafts- und Energieminister Jörg Steinbach für das erste Quartal 2020 geplant. Produktionsstart solle dann 2021 sein. "Wenn wir das wirklich schaffen, dass im ersten Halbjahr 2021 das erste Auto vom Band rollt, dann ist das auch ein Beweis für die Flexibilität der Brandenburger Verwaltung. Und ich glaube, das könnte auch ein Signal für weitere Ansiedlungen sein", hofft Steinbach. Am Dienstag hatte der Tesla-Gründer Elon Musk überraschend bekanntgegeben, in Brandenburg seine vierte sogenannte "Gigafactory" bauen zu wollen. So bezeichnet das Unternehmen Fabriken in denen sowohl Autos als auch Batterien gebaut werden.

Brandenburg spricht von bis zu 8.000 Arbeitsplätzen

In der ersten Stufe solle die Tesla-Fabrik über 3.000 Arbeitsplätze bringen, sagte Wirtschafts- und Energieminister Jörg Steinbach. Wenn das so realisiert werde, sei es die größte Industrieansiedlung in Brandenburg seit 1990 – also seit Gründung des Bundeslandes. Orientiert an der Planung für die Tesla-Fabrik in Schanghai sagte er, dann "wären wir vermutlich bei 7.000 bis 8.000 Arbeitsplätzen". Die Investitionen lägen in mehrfacher Milliardenhöhe. Die Fabrik soll nach Angaben von Steinbach auf eine ausgewiesene Industriefläche in Grünheide-Freienbrink (Kreis Oder-Spree) kommen, wo auch mal eine BMW-Ansiedlung geplant war. Der Autokonzern hatte sich damals dann allerdings für Leipzig entschieden.

Tesla wählte Grünheide aus mehreren Standort-Angeboten

"Dass der Standort sich im europaweiten Vergleich durchgesetzt hat, ist schon eine Riesennummer für unser Land", sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke am Mittwoch dem rbb. Nach seiner Ansicht war neben der Nähe zu Berlin auch der hohe Anteil Erneuerbarer Energien in Brandenburg entscheidend für die Standortwahl. Brandenburg hat nach Angaben des Regierungschefs seit fünf bis sechs Monaten mit Tesla verhandelt. "Wir haben verschiedene Standorte angeboten, und die Standortauswahl hat dann Tesla getroffen", sagte Woidke. "Deutsches Genehmigungsrecht und alles, was damit zu tun hat, hat für Amerikaner schon eine gewisse Erfahrung. Und das hat es und sicherlich in dem Prozess nicht einfacher gemacht", sagte Wirtschaftsminister Steinbach über die Verhandlungen. Steinbach betonte, ausschlaggebend für die Entscheidung Teslas sei der gute Standort in Grünheide gewesen. Hier gebe es ein 300 Hektar großes Grundstück mit einer Eisenbahnlinie und einem Bahnhof. Dazu komme die Anbindung an die A10 sowie die Nähe zum künftigen Flughafen BER.

"Vorgezogenes Weihnachtsfest"

Neben dem Werk in Brandenburg will Tesla in Berlin ein Entwicklungszentrum gründen. Die Pläne hierfür sind allerdings noch unkonkret. Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) bot das Gelände des Flughafens Tegel nach dessen Stilllegung als Standort an. Der Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg, Christian Amsinck, beurteilte die "großartige Nachricht" für die Hauptstadtregion als "ein vorgezogenes Weihnachtsfest". "Brandenburg und Berlin müssen nun die notwendigen Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Investition von Tesla zügig umgesetzt werden kann."

Linke und Grüne fordern gute Arbeitsbedingungen

Dagegen mahnte Brandenburgs Grünen-Landeschef Clemens Rostock, Tesla solle "nicht nur geografisch, sondern auch bei den tariflichen Arbeitsbedingungen in Brandenburg" ankommen. Deutlicher wurde der Vorsitzende der Linke-Fraktion, Sebastian Walter: "Leider ist Herr Musk in den USA nicht nur durch positive Visionen aufgefallen, sondern auch durch schlechte Arbeitsbedingungen und Gewerkschaftsfeindlichkeit." Er forderte, Tesla müsse sich und das Betriebsverfassungsrecht und an die Tarifbindung halten. Und der Präsident der Industrie- und Handelskammer Potsdam, Peter Heydenbluth, gab zu bedenken, dass nun noch einmal zusätzlich der Druck wachse, den BER fertigzustellen. Der künftige Hauptstadtflughafen ist etwa 25 Autominuten vom geplanten Standort für das Tesla-Werk entfernt.

