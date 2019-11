Bild: imago-images/Michael Handelmann

E-Autos und Wiederaufforstung genügen nicht - Umweltschützer kritisieren Pläne für Tesla-Werk

14.11.19 | 18:02 Uhr

Elektro-Fahrzeuge made in Brandenburg: Die Ankündigung, dass in Grünheide ein Tesla-Werk entstehen soll, wird in Politik und Wirtschaft überwiegend begrüßt. Umweltschützer sind dagegen deutlich skeptischer.

Umweltschützer in Brandenburg haben Bedenken gegen die geplante Tesla-Fabrik in Grünheide (Oder-Spree) angemeldet. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) warnte davor, ausschließlich auf E-Autos zu setzen. Die Klimareferentin des BUND, Michaela Kruse, kritisierte am Donnerstag im rbb, in der Fabrik sollten nur SUV gebaut werden. Luxus-Autos allein würden aber bei der Verkehrswende nicht helfen: "Wir können nicht einfach nur den Antrieb ändern und dann sind die Probleme gelöst." Wichtiger sei der öffentliche Personennahverkehr, so Kruse. Der BUND möchte deshalb, dass Tesla dort auch Elektrobusse produziert.

Nabu sieht Aufforstungs-Pläne skeptisch

Der Naturschutzbund Nabu sorgt sich um den Artenschutz auf dem für das Tesla-Werk vorgesehenen Gelände. Nach Angaben von Nabu-Geschäftsführerin Christiane Schröder siedeln auf dem rund 300 Hektar großen Baugrundstück geschützte Reptilienarten sowie Baumfalken und Fledermäuse. 70 Hektar Kiefernwald müssen dort gerodet werden. Tesla will dafür andernorts 210 Hektar bepflanzen. Dies würde das Problem nicht lösen, sagte Schröder dem rbb, denn es sei schwer, überhaupt ausreichend Fläche zu finden, um solche Aufforstungen vorzunehmen. Der Nabu verlangt jetzt, vom Wirtschaftsministerium in die Verhandlungen mit dem Investor einbezogen zu werden.

"Maßloser Zeitdruck"

Der Naturschutzbund kritisierte auch, dass lange im Geheimen über das neue Tesla-Werk verhandelt worden sei. Zudem werde ein "maßloser Zeitdruck" aufgebaut. Die Bauarbeiten für die Fabrik sollen im ersten Quartal 2020 beginnen, vorher soll der Kiefernwald auf der Fläche gerodet werden. Bereits im Jahr 2021 soll dort die Produktion starten. Am Dienstag hatte der Tesla-Gründer Elon Musk überraschend bekanntgegeben, in Brandenburg seine vierte sogenannte Gigafactory bauen zu wollen. So bezeichnet das Unternehmen Fabriken in denen sowohl Autos als auch Batterien gebaut werden. In Grünheide sollen zunächst der Elektro-SUV Model Y sowie Batterien und Antriebe produziert werden.

Sendung: Antenne Brandenburg, 14.11.2019, 18:00 Uhr