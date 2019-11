Kunden von Thomas Cook und diversen Tochterfirmen in Deutschland können ihre für 2020 gebuchten Reisen nicht antreten. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, sind alle Reisen mit Abreisedatum ab 1. Januar kommenden Jahres gestrichen. Grund seien "insolvenzrechtliche Gründe", da noch immer kein Angebot von einem Käufer vorliege. Nur so könne das Unternehmen als Ganzes fortgeführt werden.

Betroffen sind neben der Marke Thomas Cook demnach auch Neckermann Reisen, Öger

Tours, Bucher Reisen und Air Marin sowie die Schweizer Gesellschaft Thomas Cook International. Für Bucher Reisen und Öger Tours lägen zwar konkrete Angebote von Investoren vor, dennoch könnten die Reisen nicht durchgeführt werden. Die Einstellung des operativen Geschäftsbetriebs zum 1. Dezember müsse vorbereitet werden.