In vier U-Bahnen gibt's jetzt LTE für alle

Online E-Mails checken, shoppen oder Videos gucken - in Berliner U-Bahnen ist das bisher nahezu unmöglich. Für einige Mobilfunk-Kunden soll dies nun leichter werden. Denn auf Streckenabschnitten von U2, U5, U7 und U8 gibt es ab sofort schnelles Internet.

In den Berliner U-Bahntunneln gibt es ab sofort auch für Kunden von Telekom und Vodafone Zugang schnelles Internet. Sie werden zunächst auf Abschnitten von vier Linien über das LTE-Netz von Telefónica Deutschland versorgt, wie die Unternehmen am Dienstag mitteilten. Voraussichtlich bis Ende kommenden Jahres soll der LTE-Ausbau im gesamten U-Bahn-System folgen.

Das Angebot gilt zunächst auf den Linien - U2 (Pankow bis Stadtmitte), - U5 (Alexanderplatz bis Tierpark), - U7 (Gneisenaustraße bis Rudow) sowie - U8 (Bernauer Straße bis Hermannstraße). Um online zu spielen, Filme zu streamen oder in sozialen Netzwerken zu posten, müssen die Fahrgäste allerdings ein LTE-fähiges Smartphones oder Tablet und einen entsprechenden Vertrag haben.

Schnelles Internet für alle in Berlins U-Bahn-Tunneln

BVG holt neue Anbieter an Bord

Technisch möglich wird das schnelle Internet, weil in den Tunneln und U-Bahnstationen Sendeverstärker verbaut werden. Sie verstärken das Funksignal unter der Erde, dieses wird dann mittels Antennen an die Züge gesendet. Das Sonderprojekt "U-Bahn Berlin" ist das größte seiner Art in Deutschland. Langfristig soll auf den noch schnelleren 5G-Standart aufgerüstet werden.