"Die Photovoltaik haben wir deutlich stärker nach vorne gestellt, damit wir in der Summe der Erneuerbaren Energien definitiv einen sichtbaren Anwuchs haben", heißt es von Steinbach. "Ich glaube, es ist am Ende nicht zielführend, immer nur die Einzeltechnologie zu diskutieren."

195 Windräder stehen in direkter Umgebung im Windeignungsgebiet Nauener Platte. Die Beschwerden der Anwohner reichen von getöteten Tieren, Lärm und Sichtbelästigung bis zum Wertverlust von Grundstücken - und das sei unakzeptabel, so Konrad.

Um trotz allem ausbauen zu können, will die Landesregierung nun die Akzeptanz für die Windkraft mit einer Abstandsregelung zu Siedlungen erhöhen, und mit dem - bundesweit einmaligen - Windkraft-Euro.

Kommunen sollen finanziell auch an neuen oder erneuerten Windrädern beteiligt werden, um so die Attraktivität der Windanlagen zu erhöhen. Denn, so Wirtschaftsminister Steinbach, mit der Windkraft sei es wie mit der Wurst: Essen wollen sie viele. Nur mit der Produktion will kaum jemand etwas zu tun haben.