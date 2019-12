Die Insolvenzquote - also die Zahl der Pleiten pro 10.000 Unternehmen - ist mit 92 in Berlin am höchsten. Das geht aus Hochrechnungen der Wirtschaftsauskunftei Creditreform hervor, die am Dienstag veröffentlicht worden sind. Demnach ist auch die Gesamtzahl der Firmenpleiten in der Hauptstadt gestiegen, während die bundesweite Zahl stagniert. Bekanntestes Berliner Beispiel ist die Fluggesellschaft Germania, die im Februar den Betrieb eingestellt hat.

Hinter Berlin an zweiter Stelle liegt Hamburg mit 86 Insolvenzen je 10.000 Unternehmen, Thüringen ist mit 33 am wenigsten betroffen.