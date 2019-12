Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) werden das Geschäftsjahr 2019 voraussichtlich mit tiefroten Zahlen abschließen. Die Gewerkschaft Verdi spricht von einem Minus von 75 Millionen Euro und kritisiert in dem Zusammenhang den Senat. Der wolle nach wie vor den BVG-Tarifabschluss 2019, durch den der hohe Fehlbetrag zustande gekommen sei, nicht refinanzieren, teilte die Gewerkschaft am Freitag mit. Nach mehreren Warnstreiks hatten sich BVG und die Beschäftigten Anfang April auf deutliche Gehaltserhöhungen verständigt. Verabredet wurden rückwirkend zum 1. Januar 2019 acht Prozent mehr Geld, mindestens aber 350 Euro im Monat. Das Weihnachtsgeld wurde erhöht, auch bei Zulagen und der tariflichen Eingruppierung zahlreicher Tätigkeiten wurde nachgebessert.

Bislang weigert sich die Berliner Landesregierung, die durch die Tariferhöhungen entstandenen Lücken auszugleichen. "Damit wird dem Unternehmen ein gewaltiger Schuldenberg in Höhe von 75 Millionen Euro aufgelastet. Mit dieser unverständlichen Entscheidung wird die BVG in die roten Zahlen getrieben", erklärte Frank Wolf, Verdi-Landesbezirksleiter.



Bei der Verabschiedung der BVG-Chefin Sigrid Nikutta auf dem BVG-Betriebshof in der Indira-Gandhi-Straße demonstrierten am Freitagmittag Gewerkschafter und BVG-Beschäftigte gegen die Haltung des Senats.