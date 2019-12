Die von Mietern gegründete und zuletzt in finanzielle Probleme geratene "Diese eG" soll das Vorkaufsrecht für Wohnhäuser nutzen, um sie Spekulanten zu entziehen. Dafür benötigte Landesdarlehen wurden nun zugesagt. Aber es gibt weitere Hürden. Von Sebastian Schöbel

Die Entscheidung, die Darlehen zu gewähren, fiel nach rbb-Informationen am vergangenen Freitag im Bewilligungsausschuss, in dem die Senatsverwaltungen für Stadtentwicklung, für Finanzen und für Wirtschaft vertreten sind.

Lange hatte die in Schieflage geratene Genossenschaft "Diese eG" auf diese Zusage gewartet, am Montag kam die Bewilligung: Der Genossenschaft werden nun Förderdarlehen für insgesamt fünf Hauskäufe vom Senat in Aussicht gestellt, bestätigte die Investitionsbank IBB dem rbb.

Senat will Genossenschaft "Diese eG" finanziell aushelfen

"Diese eG"-Vorstand Werner Landwehr betont, dass das im Mai 2019 gegründete Unternehmen "in einem guten Kontakt mit den Verkäufern" sei, "so dass denen auch deutlich wird, dass jetzt die Förderdarlehen und der Zuschuss vom Land auch kommen und dass sie dort auch in Sicherheit sind."

Denn die Verkäufer der Häuser - vier in Friedrichshain-Kreuzberg, eins in Tempelhof-Schöneberg - hatten bereits Sorge, dass sich die relativ junge Genossenschaft die Häuser gar nicht leisten könne: Das Finanzierungskonzept wackelte und ein Hauskauf in der Rigaer Straße scheiterte bereits wegen unerwartet hoher Sanierungskosten. Für ein weiteres Haus liegt bereits eine Zahlungsaufforderung über sechs Millionen Euro auf dem Tisch.