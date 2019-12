Dabei werfen die Hintergründe dieses Falls, den der rbb am Sonntag öffentlicht gemacht hat, ein fragwürdiges Licht auf die Zahlungsmoral der öffentlichen Hand. "Das ist schon existenzbedrohend inzwischen", sagte Lars Kossler am Wochenende dem rbb und erzählte der Abendschau seine Geschichte. Der Rechtsstreit mit dem Land Berlin und der zum Schluss geschlossene Vergleich hätten ihm viele schlaflose Nächte bereitet.

Kosslers Odyssee beginnt Ende 2015, als in den früheren Flughafen-Hangars in Tempelhof in kurzer Zeit tausende von Flüchtlingen untergebracht werden müssen. Der kleine Messebau-Betrieb ist zur Stelle und installiert Wasser- und Abwasserleitungen, Toiletten, Duschen und Küchen - alles in Windeseile, teilweise auf Zuruf.

Die Auftragsvergabe sei damals mündlich erfolgt, sagt Kossler, weil der Umfang zunächst gar nicht klar war. Erst sei nur von ein oder zwei Monaten die Rede gewesen - "und dann ist quasi jeden Tag mit steigender Flüchtlingszahl etwas dazu gekommen", erinnert sich der Unternehmer. Neue Arbeiten seien mündlich beauftragt worden - unter Berufung auf eine "humanitäre Notlage".