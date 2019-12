Bild: rbb

Berlin-Pankow - Postbank und Post schließen Filiale im Mühlenberg-Center

05.12.19 | 20:12 Uhr

Und wieder wird an der Kostenschraube gedreht: Im Pankower Mühlenberg-Center schließt eine weitere Postbank-Filiale in Berlin. An der gleichen Stelle soll ein privater Unternehmer Postleistungen anbieten. Von Oliver Noffke

Die Postbank wird ihre Filiale im Mühlenberg-Center in Berlin-Pankow zum 7. Dezember schließen. Auch die Deutsche Post wird sich damit aus dem Kiez zurückziehen. Derzeit sind die Öffnungszeiten bereits stark eingeschränkt. Durch Schilder an der Tür werden die Kunden auf einen privaten Post-Shop verwiesen, der Ende vergangener Woche an der nahegelegenen Heinrich-Böll-Bibliothek eröffnet hat.

Der Schritt war erwartet worden. Beide Konzerne hatten bereits vor Monaten angekündigt, das gemeinsame Geschäft zu schließen, sobald sich ein privater Unternehmer findet, der Postdienstleistungen in dem Viertel anbietet; rbb|24 hatte berichtet. Nach der Übernahme durch die Deutsche Bank im vergangenen Jahr hatte die Postbank angekündigt bundesweit 100 Filialen zu schließen. Die Deutsche Post, 1995 privatisiert, überträgt Dienstleistungen immer stärker an private Unternehmer - die in den allermeisten Fällen weitaus niedrigere Löhne zahlen.

Übergangslösung für Komplettaustausch

"Die Schließung wird auch den Postbank-Geldautomaten und das Service-Terminal in der Filiale betreffen", teilte eine Postbank-Sprecherin auf Anfrage mit. In einem bis anderthalb Kilometer Entfernung vom jetzigen Standort stünden Geldautomanten, die weiterhin kostenlos von Postbankkunden genutzt werden könnten. Außerdem wurde zur Geldausgabe an Supermärkte verwiesen. Einige Märkte bieten dies ihren Kunden an, wenn für einen bestimmten Wert eingekauft wird. Bei dem neuen Geschäft ist für Post-Kunden auf den ersten Blick nicht erkenntlich, dass es sich nicht um eine Zweigstelle der Deutschen Post handelt - sondern um ein privates Unternehmen, das lediglich Postdienstleistungen anbietet und in dem keine ausgebildeten Postmitarbeiter beschäftigt sind. Auf der Außenwerbung wird das Geschäft als Postfiliale bezeichnet, lediglich ein kleines Schild in Bodennähe neben der Eingangstür weißt darauf hin, dass ein privater Inhaber verantwortlich ist. Und diese neue Filiale sei auch nur eine Übergangslösung, teilt die Deutsche Post auf Anfrage mit. "Der bisherige Standort in der Greifswalder Straße 90 wird umgebaut und der Partner, der derzeit die Filiale in der Greifswalder Straße 87 betreibt, wird im März 2020 in diesen Standort umziehen", so eine Sprecherin des Konzerns. "Dann erhalten die Kunden neben den Postdienstleistungen auch wieder Finanzdienstleistungen." Mit anderen Worten: Im Frühjahr wird in dem Einkaufscenter wieder das Posthorn leuchten, bedient werden die Kunden dann aber Mitarbeitern, die weitaus weniger verdienen. Verdi hat bereits im August gegenüber rbb|24 diese Praxis kritisiert. "Umfragen zufolge ist die Resonanz bei den Kunden durchweg positiv", behauptet die Post in ihrer Antwort auf Fragen der Redaktion, ohne weitere Details zu diesen Umfragen zu nennen.

Anhaltender Trend bei Deutscher Post und Postbank

Die Postbank im Mühlenberg-Center ist nicht die einzige Filiale des Konzerns, die in diesem Jahr in der Region zugemacht wurde. So schloss die Bank im April Zweigstellen in Alt-Lichtenberg und Friedenau, im Juni wurde die Postbank in Forst (Spree-Neiße) geschlossen. Auch andere Geldinstitute dünnen ihr Netz an Filialen und Geldautomaten in Deutschland aus, während andere Anbieter das Feld übernehmen: Im August konnte rbb|24 aufzeigen, dass es in den vergangenen Jahren in Berlin und Brandenburg eine deutliche Zunahme an Geldautomaten von unabhängigen Anbietern gegeben hat. Mittlerweile betreibt der größte Anbieter, Euronet, in der Hauptstadt an mehr Standorten Geldautomaten, als die Sparkasse, die größte klassische Bank in der Stadt.