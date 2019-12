Grundstückverkauf an Tesla ist unterschriftsreif

Brandenburg und Tesla haben sich über den Verkauf des künftigen Fabrikgeländes in Grünheide geeinigt. Der E-Auto-Hersteller will vor den Toren Berlins sein SUV-Modell bauen. Es gebe aber noch viel zu tun, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke am Freitag.