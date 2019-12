Der schwedische Bezahldienst Klarna will seinen Firmenstandort in Berlin vergrößern und 250 neue Mitarbeiter einstellen.

Ab dem kommenden Jahr will das Unternhemen nach eigenen Angaben rund 500 Mitarbeiter in einem ehemaligen Parkhaus in Berlin-Mitte beschäftigen. Von Berlin aus soll vor allem das Marketing und die Produktentwicklung gesteuert werden. Aktuell beschäftigt Klarna bereits rund 250 Mitarbeiter in Berlin. Weltweit arbeiten 2.500 Beschäftigte für das Unternehmen.

Klarna übernimmt für Verbraucher die Rechnungsabwicklung, etwa bei Onlinehändlern.