Sebastian Rother Berlin Mittwoch, 18.12.2019 | 22:06 Uhr

Die Bahn ist "privat" organisiert aber in Staatsbesitz. Das Problem ist doch die Profitorientierung und die Ausschüttungsverpflichtung von Dividenden an den Aktienbesitzer (Bund)....



In der Schweiz arbeitet die Bahn z.B. Kundenorientiert und legt Rücklagen an. Da geht es um den ÖVPN, nicht um die Ausschüttung von Dividenden. In Deutschland hat die Bahn zig "Tochterfirmen" um die Steuer zu "bescheissen", die alle haben Manager und die arbeiten nicht für den Mindestlohn....



Das ist wie mit VW: Staatskonzern aber die Privatjets für die Manager sind auf den Caymen Islands zugelassen damit man in Deutschland keine Steuern zahlen muss. Das Bundesfinanzministerium hat ja auch 2 Firmen in Panama... sicher um dort Steuern zu "kassieren"... Spiegel dazu: "Mehrmals wandte sich ein Whistleblower nach SPIEGEL-Informationen an den Bundesfinanzminister. Der Insider wollte über dubiose Geschäfte der Bundesdruckerei auspacken - wurde aber abgewiesen.". Mit schwarzen Kassen kennt er sich gut aus..