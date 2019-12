Grundstückverkauf an Tesla ist unterschriftsreif

Brandenburg und der US-Elektroauto-Hersteller Tesla haben sich über den Verkauf des künftigen Fabrikgeländes bei Grünheide (Oder-Spree) geeinigt. Der Kaufvertrag stehe, teilte die Staatskanzlei am Freitag mit. Tesla will in Grünheide das SUV-Modell Y bauen.