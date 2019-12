Bild: imago/Günter Schneider

Neues Nutzungskonzept - Entwickler verspricht 20.000 Jobs in Tegel nach Schließung

11.12.19 | 17:44 Uhr

Spätestens am 8. November 2020 soll der Flughafen Tegel schließen. Am Mittwoch untermauerte die FDP im Bundestag ihre Forderung, Tegel weiter offenzuhalten. Die Entwickler der geplanten Nachnutzung erwiderten mit lukrativen Jobaussichten.



Nach der geplanten Schließung des Berliner Flughafens Tegel (TXL) könnten auf dem Gelände nach Angaben der Entwickler des Areals bis zu 20.000 Arbeitsplätze entstehen. Das sagte der Geschäftsführer der Tegel Projektgesellschaft, Philipp Bouteiller, am Mittwoch im Verkehrsausschuss des Bundestags. Wörtlich sagte Bouteiller, er "rate dringend davon ab, dem Gestern hinterherzuheulen" und verwies darauf, dass auf dem Gelände Unternehmen sowie Forschungs- und Hochschuleinrichtungen angesiedelt werden.

"Wir haben durchaus auskömmliche Kapazität"

Bouteiller widersprach damit Forderungen, weiter auch von Tegel aus zu fliegen, wenn der neue Flughafen BER bei Schönefeld (Dahme-Spreewald) in Betrieb gegangen ist. Das ist nach jahrelangen Verzögerungen nun für den 31. Oktober 2020 anvisiert. Acht Tage später soll Tegel vom Netz gehen. Um die spätere Nutzung der 500-Hektar-Fläche am Rande der Innenstadt ging es am Mittwoch im Verkehrsausschuss des Bundestages. Anlass war ein Antrag der FDP, Tegel in Betrieb zu halten. Die geladenen Sachverständigen Dieter Faulenbach da Costa und Elmar Giemulla empfahlen, Tegel mindestens einige Jahre offenzuhalten - bis es am BER Platz für mehr Passagiere gibt. Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup entgegnete: "Wir haben durchaus auskömmliche Kapazität."

Zwei Bereiche von Tegel denkmalgeschützt

Laut Gesetz muss der TXL ein halbes Jahr nach Inbetriebnahme des neuen Flughafens BER geschlossen werden. Nach mehreren Verzögerungen ist eine Eröffnung im Herbst 2020 angepeilt, was einer Verspätung von knapp zehn Jahren entsprechen würde. Vom alten Terminal in Schönefeld werden allerdings noch für einige Jahre weiter Flieger starten, um den BER so lange zu entlasten, bis dort zusätzliche Kapazitäten geschaffen sind. Abgerissen werden kann der Flughafen nicht, denn das Landesdenkmalamt Berlin erklärte die beiden Bereiche Tegel Süd "Otto Lilienthal" und Tegel Nord "Französisch-amerikanischer Militärflughafen" für denkmalgeschützt.

Berlin verlor Wettbewerb um "Gigafactory"

Das Gelände des Flughafens Tegel könnte nach dessen Stilllegung zum Standort für das europäische Design- und Entwicklungszentrum des US-Autoherstellers Tesla werden. Das im Sommer vom Senat beschlossene Konzept sieht eine Investition von 365 Millionen Euro für den Umbau der Terminalgebäude vor. Nach rbb-Informationen hat die Berliner Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Bündnis90/Die Grünen) dem Unternehmen den Flughafen vorgeschlagen. Ihre früheren Versuche, eine Produktionsstätte von Tesla in die deutsche Hauptstadt zu bringen, blieben erfolglos.

Tesla-Gründer Elon Musk gab überraschend bekannt, im Landkreis Oder-Spree seine neue sogenannte "Gigafactory" bauen zu wollen. So bezeichnet das Unternehmen Fabriken in denen sowohl Autos als auch Batterien gebaut werden. In Berlin soll statt der unter anderem von Pop früher anvisierten Fabrik nun ein Entwicklungszentrum entstehen.

Entwicklungszentrum an einem "ikonischen Ort der Stadt"

Hans Peter Koopmann, Sprecher der von Pop verantworteten Tegel Projekt GmbH sagte dem rbb, Tesla würde ideal zum geplanten Profil der sogenannten Urban Tech Republic auf dem Gelände passen. "Auf dem ehemaligen Flugfeld haben wir auch Platz für Test- und Erprobungsstrecken. Bei uns wäre also der komplette Zyklus von Forschung und Entwicklung bis hin zur Anwendung und Demonstration von Mobilitätslösungen darstellbar - an einem ikonischen Ort der Stadt." Neben einem Entwicklungszentrum sieht das Senatskonzept vor, die Beutsch-Hoschule für Technik in eines der denkmalgerecht umgestalteten Gebäude einziehen zu lassen. Zudem sind auch Wohnungen für 10.000 Menschen und Erholungsflächen geplant.

Sendung: Inforadio, 11.12.2019, 15:00 Uhr